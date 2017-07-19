В подмосковных Мытищах тяжело пострадал зацепер

В отделение реанимации подмосковных Мытищ доставлен зацепер, упавший со стенки вагона пригородной электрички. Об этом в среду, 19 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, около 18:30 на подъездных путях железнодорожной станции «Мытищи» был обнаружен молодой человек с тяжелыми травмами. «Как говорят свидетели, зацепер несколько остановок ехал на стене пригородной электрички, и в какой-то момент не удержался и упал. Прибывшие врачи повезли его в реанимацию с многочисленными переломами и тяжелой черепно-мозговой травмой», — рассказал источник.

Он уточнил, что личность экстремала пока не установлена. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют все электрички, выясняя, нет ли там других зацеперов.

Официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте Елена Марковская подтвердила «Ленте.ру» информацию о травмировании зацепера в Мытищах. По ее словам, на место происшествия выехали следователи, устанавливаются все обстоятельства.

«Личность пострадавшего установлена, это 22-летний мужчина. Сейчас он находится в реанимации с многочисленными травмами», — уточнила Елена Марковская

Ярославское направление московской железной дороги в последние месяцы стало самым популярным у зацеперов — только в июле, по данным «Ленты.ру» здесь зарегистрировано уже четыре случая травмирования юношей, увлеченных таким нелегальным экстримом. Трое из них — несовершеннолетние.