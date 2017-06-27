Зацепер-подросток попал в реанимацию в Подмосковье

Подросток-зацепер, пострадавший от электротравмы, был найден на железнодорожном полотне у платформы «Строитель» Ярославского направления. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, двое 14-летних мальчиков ехали на крыше электрички в Москву. Одного из них ударило током, и он упал на рельсы, где его обнаружили железнодорожники. Они вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в реанимации, его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

Транспортная полиция начала проверку в связи с инцидентом.

13 апреля СК сообщил о пострадавшей в Рязани школьнице, которую ударило током, когда она пыталась пересечь железнодорожные пути по крышам вагонов. Вечером 12 апреля группа детей гуляла на перегоне станций «Б/П-204 км» — «Рыбное». Трое из них решили обойти стоявший на путях грузовой поезд, а 12-летняя девочка предпочла перелезть по вагонам сверху. Она коснулась контактной сети и получила удар током. Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу с ожогами 45 процентов поверхности тела.