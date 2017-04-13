Переходившую пути по крышам вагонов рязанскую школьницу ударило током

В Рязани школьницу ударило током, когда она пыталась пересечь железнодорожные пути по крышам вагонов. Об этом сообщается на сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Вечером 12 апреля группа детей гуляла на перегоне станций «Б/П-204 км — Рыбное». Трое из них решили обойти стоявший на путях грузовой поезд, а 12-летняя девочка предпочла перелезть по вагонам сверху. Она коснулась контактной сети и была поражена техническим электричеством. Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу с ожогами 45 процентов поверхности тела.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.

В августе 2016 года в Подмосковье на крыше электрички, следовавшей со станции «Сергиев Посад» в Москву, обнаружили тело мужчины. Предположительно, погибший был зацепером и, катаясь на крыше состава, он коснулся контактного провода.