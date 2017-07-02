Пятнадцатилетний зацепер попал в реанимацию в Подмосковье

Пятнадцатилетний зацепер доставлен в реанимацию в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в воскресенье около 22:00 на железнодорожном перегоне между станциями «Мытищи» и «Подлипки-Дачные» прохожие обнаружили юношу в крови. Как выяснилось, подросток на одном из поворотов сорвался с электрички и при падении получил тяжелые травмы. В состоянии комы, с открытой черепно-мозговой травмой он доставлен в реанимацию Мытищинской горбольницы. Состояние пострадавшего врачи расценивают как критическое.

Личность подростка пока не установлена. На месте инцидента работают сотрудники полиции, в настоящее время устанавливается, был ли он один или в компании других «зацеперов». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

27 июня на Ярославском направлении МЖД у платформы «Строитель» был найден пострадавший от электротравмы подросток-«зацепер». Выяснилось, что два 14-летних мальчика ехали на крыше электрички в Москву. Одного из них ударило током, и он упал на рельсы, где его обнаружили железнодорожники.