В киевском метро погиб зацепер

В киевском метро между станциями «Дарница» и «Левобережная» на Святошино-Броварской линии погиб человек, ехавший между вагонами поезда. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщили в столичном метрополитене, передает «Интерфакс».

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Станции, как и перегон между ними, находятся на наземном участке линии метро.

В январе на крыше электрички в депо Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге обнаружили тело подростка. Состав прибыл из Луги. Тело находилось на крыше порядка трех дней. По предварительным данным, погибшему было около 14-16 лет, он умер от электротравмы.