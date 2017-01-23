Ехавшего в Петербург зацепера сняли с крыши «Сапсана»

Поездная бригада «Сапсана», следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург, поймала зацепера. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает сетевое издание m24.ru.

Нарушителя заметили работники железной дороги. Они связались с коллегами, находившимися в поезде, по рации, и состав был остановлен. Проводник потребовал, чтобы молодой человек зашел в вагон, и ему пришлось подчиниться. Остаток пути молодой человек проехал, как обычный пассажир.

По информации телеканала «Звезда», зацепер ехал на крыше поезда и снимал свое путешествие на видео.

В середине декабря в московском метро был пойман зацепер, который катался между вагонами. Нарушителя задержали на станции «Проспект Мира» Кольцевой линии, передает телеканал «360».