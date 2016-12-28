Зацеперам предложили раздать абонементы в секции паркура

В Общественной палате предложили выдать зацеперам абонементы в секции паркура, чтобы направить их активность в безопасное для жизни русло. С соответствующей инициативой выступила член комиссии ОП по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова, сообщает РИА Новости.

«Зимова направит в Минспорт и Росмолодежь обращение с просьбой рассмотреть возможность открытия доступных секций экстремального спорта для этой категории молодых людей и проработать другие механизмы вовлечения потенциальных зацеперов в активные виды досуга», — рассказали в Общественной палате.

Ранее 28 декабря «Известия» сообщили, что Роскомнадзор заблокировал в соцсетях 65 групп о зацепинге, посчитав его формой суицидального поведения.

В ноябре в Мосгордуме подготовили законопроект, устанавливающий административную ответственность для родителей зацеперов. Большинство зацеперов — подростки, которые до 16 лет не подлежат административной ответственности. Депутаты считают существующие сегодня для них наказания недостаточными.

Зацепинг — проезд на поездах с внешней стороны. Данный вид передвижения является крайне травмоопасным. В частности, в августе на крыше подмосковной электрички обнаружили труп экстремала, который коснулся контактного провода, катаясь на крыше состава. В апреле упавший упавший с поезда в Тверской области зацепер получил черепно-мозговую травму и лишился стопы.