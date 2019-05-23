Российский подросток покатался на крыше электрички и умер

В Московской области от удара током погиб подросток-зацепер, катавшийся с другом на крыше электропоезда. Об этом сообщается на сайте столичного управления на транспорте Следственного комитета.

Инцидент произошел на станции Серпухов Курского направления Московской железной дороги. 17-летний подросток катался с другом на поезде сообщением Москва — Тула и в какой-то момент коснулся токоприемника (аппарат для создания электрического контакта подвижного состава с сетью). От полученной травмы он скончался на месте.

По факту обнаружения тела подростка назначена доследственная проверка.

В прошлом году от удара током пассажир московского метро погиб под колесами поезда. Он упал на рельсы на станции «Сходненская».

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