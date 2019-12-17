Опубликованы фотографии обновленного интерьера «Сапсана»

РЖД обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их десятилетнего юбилея, пишет РИА Новости.

На опубликованных фотографиях видно, что новый интерьер выполнен в бежевых и коричневых тонах. Отмечается, что в вагонах установлены кулеры с питьевой водой и заменены затемняющие шторы. Также в поездах заменили освещение. Теперь пассажиры смогут регулировать яркость в зависимости от времени суток.

Кроме того, в «Сапсанах» обустроена детская игровая зона, есть специальные места для детских колясок в десятом вагоне, в девятом вагоне сделали пеленальный столик. В интерьер пятого «вагона-бистро» интегрированы дополнительные беспроводные устройства для зарядки гаджетов на столиках и отдельная зона для индивидуальных переговоров.

Презентация нового интерьера «Сапсана» состоится 17 декабря на Ленинградском вокзале.

В октябре были опубликованы первые фотографии плацкартных вагонов с душем, разработанных компанией «Трансмашхолдинг». Новый вагон был выставлен на выставочной площадке форума Россия-Африка в Сочи. Отмечалось, что в вагоне обновленного типа будут ярко-синие полки и бежевые стены, общий столик станет откидным, а каждое место получит индивидуальное освещение и розетку.

В феврале, РЖД представили изображения одноэтажных и двухэтажных купейных вагонов с новым дизайном. На спроектированных фотографиях были обновленные купе в синих, серых и коричневых тонах, а также белые душевые кабины.

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