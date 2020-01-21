Самолет совершил экстренную посадку из-за оставшегося без штанов бортпроводника

Самолет авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку из-за дебошира, оставившего бортпроводника без штанов. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел на рейсе Лос-Анджелес — Чикаго. По словам очевидцев, невменяемый мужчина перебрал с алкоголем, после чего принялся пинать кресла соседей. Когда член экипажа пытался остановить пассажира, он ударил его, а затем стянул с него брюки.

Пилот решил посадить самолет в Нью-Мексико, чтобы передать нарушителя полиции. Когда его выводили из лайнера, путешествовавшая с ним девушка продолжала нецензурно бранить стражей порядка.

Из-за задержки прибытия многие попутчики дебошира пожаловались на пропущенные стыковочные рейсы.

В октябре 2018 года летевший из Нового Орлеана в Лондон пьяный палестинец начал разгуливать без трусов по самолету в присутствии детей. 56-летний Хатам Хамад выпил пять бокалов вина и разделся перед семьей своего попутчика. Стюардессы пересадили дебошира в хвостовую часть авиалайнера, где он и пробыл до конца полета.

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