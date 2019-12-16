Пьяный россиянин обругал бортпроводников и оказался привязан скотчем к креслу

Невменяемый пассажир самолета S7, летевшего из Минеральных Вод в Новосибирск, устроил дебош на борту и был привязан скотчем к своему месту. Видео его задержания и информация об инциденте опубликованы на сайте МВД России.

По данным ведомства, пьяный мужчина, имя которого не раскрывается, во время полета обругал бортпроводников и попутчиков, пытался пробраться в кабину пилотов и стучал ногами по стенке самолета. В результате членам экипажа пришлось усмирить мужчину и ограничить его движения с помощью скотча.

После приземления в аэропорту Толмачево на борт поднялись сотрудники правоохранительных органов. Как видно на ролике, привязанный к креслу мужчина кричит и бранится в адрес полицейских, которые пытаются его задержать.

На следующих кадрах видно, что доставленный в дежурную часть дебошир продолжил вести себя агрессивно и пытался наброситься на сотрудников полиции. В отношении нарушителя заведено уголовное дело по пункту «в» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

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