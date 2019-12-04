Домогавшийся пассажирки самолета россиянин получил отпор и бросился к пилотам

В Хабаровском крае местная жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением на мужчину, устроившего дебош на борту самолета. Об этом сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря, на борту лайнера, вылетевшего из Новосибирска в Хабаровск. По словам заявительницы, новосибирец в нетрезвом состоянии начал к ней приставать и предлагал «познакомиться поближе».

После того, как хабаровчанка ему отказала, пассажир начал нецензурно выражаться в ее адрес, и в конфликт были вынуждены вмешаться бортпроводники. Они пересадили женщину на другое место, однако дебошир снова вступил с ней в перепалку и начал хватать попутчицу за руки и дергать ее за одежду.

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Затем, проигнорировав требования экипажа вернуться на свое место и пристегнуть ремень безопасности, житель Новосибирска попытался прорваться в кабину пилотов, но потерпел неудачу и рванул к двери аварийного выхода, чтобы ее открыть.

В результате сразу после прибытия в аэропорт Хабаровска 37-летнего мужчину задержали сотрудники полиции. Отмечается, что в отношении него составлены административные протоколы по статьям 20.21 («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») и 11.17 КоАП («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).

4 декабря сообщалось, что в аэропорту Хабаровска сотрудники правоохранительных органов задержали и привлекли к административной ответственности семерых жителей Бурятии. В местный отдел транспортной полиции поступило сообщение о том, что в выдвижном рукаве для прохода в салон лайнера находятся несколько пассажиров, которые из-за сильного алкогольного опьянения не могут самостоятельно передвигаться.

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