Пьяный дебошир угрожал пограничнику расправой и сел в тюрьму

Семейная пара устроила дебош в аэропорту Хабаровска, была снята с рейса и задержана полицией. Об этом на своем сайте сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

44-летний мужчина и его 39-летняя жена собирались вылетать из Хабаровска в Фукуок, Вьетнам. Когда они поднялись на борт, то начали вести себя агрессивно. Экипаж через диспетчера по авиационной безопасности доложил об этом полиции. Дебоширов сняли с рейса, однако они не успокоились.

Мужчина нецензурно ругался, угрожал сотруднику пограничного контроля расправой и попытался ударить его. В отделении полиции дебоширы прошли медосвидетельствование, которое показало, что содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 1 промилле у мужчины и 1,3 промилле у женщины.

Мировой суд Хабаровска приговорил мужчину к двум суткам административного ареста, а женщину — к штрафу в размере 500 рублей по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». В отношении мужчины также может быть возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».

Ранее в ноябре пьяный россиянин устроил дебош на рейсе из Антальи в Самару. Он распивал на борту алкогольные напитки, оскорблял попутчиков и членов экипажа. По прибытии в аэропорт Курумоч дебошир был задержан сотрудниками полиции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!