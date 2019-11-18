Пьяный россиянин по пути из Турции устроил дебош на борту самолета

Пьяный россиянин устроил дебош на рейсе из Антальи в Самару. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Пассажир распивал на борту алкогольные напитки, оскорблял попутчиков и членов экипажа. По прибытии в аэропорт Курумоч дебошир был задержан сотрудниками полиции.

Его доставили в дежурную часть, где провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что он пьян. Было составлено два протокола об административных правонарушениях.

Ранее в ноябре в Таиланде вылет пассажирского самолета авиакомпании Thai Smile был задержан из-за того, что один из пассажиров сорвал с петель аварийную дверь. Человек, находившийся, по словам очевидцев, в состоянии алкогольного опьянения, за несколько секунд до взлета бросился к двери левого крыла лайнера и выбил ее.

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