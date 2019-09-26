Пассажирка застряла в туалете самолета на час и сорвала рейс

Видео: Denver7 – The Denver Channel / YouTube

Самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Денвере из-за пассажирки, которая застряла в уборной. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в самолете Airbus A320, следовавшем из Вашингтона в Сан-Франциско. На видео, опубликованном одной из свидетельниц в Twitter, пассажиры и члены экипажа наблюдают за тем, как механик пытается взломать дверь туалета, чтобы вызволить девушку.

«На рейсах United никогда не бывает скучно. Мы вынуждены совершить аварийную посадку в Денвере, потому что одна из пассажирок застряла в уборной», — подписала публикацию попутчица.

Спустя час женщину удалось вызволить из туалета, остальные пассажиры встретили ее аплодисментами. Путешественникам пришлось пересесть на резервный самолет, чтобы добраться до Сан-Франциско.

Ранее в сентябре пассажир самолета United Airlines заподозрил двух попутчиков, которые провели в уборной больше десяти минут, в непристойностях. Очевидец происходящего Стаффорд Слик опубликовал в сети ролик, на котором несколько пассажиров собрались в очереди в туалет в проходе самолета. На следующих кадрах пара выходит из туалета.

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