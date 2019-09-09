Уединившихся в туалете самолета пассажиров заподозрили в непристойностях

news.com.au

Пассажир самолета United Airlines заподозрил попутчиков, которые провели в уборной больше десяти минут, в непристойностях. Об этом сообщает News.com.au.

Очевидец происходящего Стаффорд Слик опубликовал в сети ролик, на котором несколько пассажиров собрались в очереди в туалет в проходе самолета. На следующих кадрах мужчина в красном свитере выходит из туалета, а спустя несколько секунд за ним следует его девушка.

«Я был на многих рейсах Не могу поверить своим глазам… Я слышал об этом, но никогда не думал, что увижу это в реальной жизни», — подписал публикацию пассажир, добавив хештег #milehigh (mile high club — «клуб занимавшихся сексом в самолете»).

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