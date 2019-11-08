Пассажир напился и выбил дверь самолета за несколько секунд до вылета

В Таиланде вылет пассажирского самолета авиакомпании Thai Smile был задержан после того, как один из пассажиров сорвал с петель аварийную дверь. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел на Airbus A320, который должен был отправиться из северного города Чиангмай в столицу Бангкок. Мужчина, находившийся, по словам очевидцев, в состоянии алкогольного опьянения, за несколько секунд до взлета бросился к двери левого крыла лайнера и выбил ее.

В результате сработала аварийная система воздушного судна и раскрылся бортовой надувной трап. Командир был вынужден приостановить взлет. Лайнер с 86 пассажирами на борту смог вылететь в пункт назначения только спустя полтора часа.

Дебошир, оказавшийся иностранцем, был задержан сотрудниками полиции. Мотивы его поступка остаются неизвестными. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Авиакомпания принесла извинения за инцидент и сообщила, что, согласно их подсчетам, нанесенный пассажиром ущерб оценивается в 600 тысяч тайских батов (1,3 миллиона рублей).

26 сентября пассажирка китайской авиакомпании Xiamen Airlines открыла аварийную дверь в полете, сославшись на то, что в салоне было слишком душно. Инцидент произошел в международном аэропорту Тяньхэ, когда самолет готовился к вылету в город Ланьчжоу, Китай.

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