Обездвиженные алкоголем россияне застряли на подходе к самолету

В аэропорту Хабаровска сотрудники правоохранительных органов задержали и привлекли к административной ответственности семерых жителей Бурятии. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Инцидент произошел на борту воздушного судна, готовившегося к вылету в Иркутск. В местный отдел транспортной полиции поступило сообщение о том, что в выдвижном рукаве для прохода в салон лайнера находятся несколько пассажиров, которые из-за сильного алкогольного опьянения не могут самостоятельно передвигаться.

В результате семерых россиян в возрасте от 35 до 63 лет сняли с рейса и доставили в дежурную часть для прохождения медицинского освидетельствования. По решению суда, в соответствии со статьей 20.21 КоАП («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»), нарушителям назначен штраф в размере от 500 до 600 рублей.

18 ноября сообщалось, что пьяный россиянин устроил дебош на рейсе из Антальи в Самару. Пассажир распивал на борту алкогольные напитки, оскорблял попутчиков и членов экипажа. По прибытии в аэропорт Курумоч дебошир был задержан сотрудниками полиции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!