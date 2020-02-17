Майора МВД заподозрили в создании нарколаборатории

В Наро-Фоминске (Московская область) бывшего главу отдела по борьбе с наркотиками задержали по подозрению в создании нарколаборатории. Об этом в понедельник,17 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, майор полиции Вадим Бурков варил амфетамин на территории СНТ, а полученный наркотик реализовывал на границе Московской и Калужской областей при помощи собственного интернет-магазина. По ходатайству следствия суд уже арестовал подозреваемого на три месяца.

В 2018 году, еще находясь в должности главы отдела по борьбе с наркотиками, Вадим Бурков в интервью местным СМИ рассказывал о профилактических антинаркотических мероприятиях в учебных заведениях и призывал участвовать в акции «Сообщи, где торгуют смертью».

4 февраля сообщалось, что российский полицейский избил свою знакомую за нераспроданные наркотики.

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