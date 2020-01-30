Российского полицейского поймали с набитым наркотиками карманом

В Одинцово задержали полицейского, покушавшегося на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом в четверг, 30 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

По словам Врадий, задержанный работал в должности оперуполномоченного на станции Москва-Белорусская. Во время личного досмотра в нагрудном кармане его куртки нашли девять свертков с наркотиками общей массой около 8,7 грамма.

По данным источника «Ленты.ру», российский полицейский собирался сделать закладку. Изъятые у него вещества направили на экспертизу, в отношении пойманного оперативника проводится доследственная проверка.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) ТАСС сообщили, что в отношении младшего сержанта полиции линейного отдела МВД на станции Москва-Белорусская проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудника уволят из ОВД, а его непосредственного руководителя и начальника линейного отдела на станции отстранят от должностей.

Ранее сообщалось, что в Махачкале наркокурьер испугался полиции, съел наркотики и умер. Полицейские сразу вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти мужчину не смогли.

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