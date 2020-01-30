Полицейский снял штаны и оголился перед россиянином во время допроса

Житель Улан-Удэ подал заявление в Следственный комитет России и МВД на сотрудников полиции, которые подвергли его пыткам, чтобы заставить его сотрудничать. Об этом сообщает местное издание «Номер один».

29-летний Виталий Кузнецов (имя изменено) рассказал, что 21 января его вызвали в городское управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД для дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконной вырубке леса.

Мужчина работал водителем лесовоза у индивидуального предпринимателя, которого заподозрили в превышении лимита по добыче леса.

В ходе допроса полицейские оказывали на Виталия Кузнецова давление, чтобы заставить его «чистосердечно признаться в преступлении». Потом его отвели в подвал отдела полиции, поставили на колени, а потом один из сотрудников пригрозил изнасилованием: он снял с себя штаны, оголил половые органы и сказал, что снимет все на телефон и выложит видео в интернет.

«Здесь мне стало страшно по-настоящему. Зашли трое в гражданской форме. Двое меня на колени поставили. Третий подошел ко мне, спустил с себя штаны, встал передо мной так, что его орган был возле моего лица. Говорит, напишешь нам подписку о неразглашении, согласии сотрудничать либо мы сейчас тебя… и все на телефон снимем, потом в интернет выложим», — рассказывает потерпевший.

Пытки проходили в том самом подвале, где летом 2016 года во время пыток погиб подросток Никита Кобелев, захлебнувшийся рвотными массами под противогазом.

Кузнецов под диктовку следователя написал на листе текст о сотрудничестве. Поздним вечером его отпустили из полиции и он подал заявление в СКР и МВД. Идет проверка.

В МВД изданию сообщили, что уголовное дело о незаконной вырубке леса расследуется, но данный гражданин в отдел полиции не доставлялся. В ведомстве напомнили, что рассказы задержанных о психологическом и физическом давлении — это распространенная схема дискредитации сотрудников полиции.

Кузнецов выразил готовность подтвердить свои слова о пытках на полиграфе.

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