Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову

Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, задержаны Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, работавшие в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

По данным следствия, подозреваемые незаконно приобрели наркотики, хранили и перевозили их, а затем в июне 2019 года подложили в рюкзак Голунова и его квартиру с целью его незаконного привлечения к уголовной ответственности. Таким образом, подозреваемые сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые впоследствии использовались как доказательства виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств.

В ближайшее время следствие предъявит фигурантам обвинение. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.

О задержании пятерых бывших полицейских стало известно ранее 29 января. Их доставили на допрос в СКР.

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14 января сообщалось, что специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими. О начале расследования журналиста уведомил старший следователь по особо важным делам майор юстиции О.С. Шачиев.

Уголовное дело было возбуждено по результатам рассмотрения сообщения журналиста о совершенном в отношении него преступлении. Уведомление датировано 18 декабря 2019 года. На следующий день президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что не располагает данными о заказчиках «дела Голунова». Также он отметил, что из-за этого дела пятеро сотрудников МВД были уволены, против них возбудили уголовные дела.

Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста Голунова и его освобождении.

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