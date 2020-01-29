Задержаны полицейские за фальсификацию дела о наркотиках в отношении Голунова

В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по Западному административному округу в рамках уголовного дела о фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД доставлены в ведомство и допрашиваются следователями.

Среди них — бывший начальник антинаркотического отдела, его заместители и оперативники, уточняет Telegram-канал «Судебные кроссовки».

14 января сообщалось, что специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими. О начале расследования журналиста уведомил старший следователь по особо важным делам майор юстиции О.С. Шачиев.

Уголовное дело было возбуждено по результатам рассмотрения сообщения журналиста о совершенном в отношении него преступлении.

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Уведомление датировано 18 декабря 2019 года. На следующий день президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что не располагает данными о заказчиках «дела Голунова». Также он отметил, что из-за этого дела пятеро сотрудников МВД были уволены, против них возбудили уголовные дела.

Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста Голунова и его освобождении.

Из полиции были уволены оперативники УВД по ЗАО, причастные к его незаконному задержанию, однако долгое время правоохранительные органы не предпринимали мер по привлечению виновных к уголовной ответственности.

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