Журналиста Голунова признали потерпевшим по делу о полицейском произволе

Специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о полицейском произволе. Об этом во вторник, 14 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на самого журналиста.

По словам Голунова, о том, что его признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими, ему сообщил следователь. Журналист вызван на допрос в Следственный комитет России (СКР) 20 января.

Ранее, 13 января, сообщалось, что СКР уведомил Голунова о возбуждении уголовного дела в отношении задержавших его сотрудников полиции. Расследование ведется по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Уголовное дело было возбуждено по результатам рассмотрения сообщения журналиста о совершенном в отношении него преступлении. Расследованием занимается старший следователь по особо важным делам майор юстиции О.С. Шачиев.

Уведомление датировано 18 декабря 2019 года. На следующий день президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что не располагает данными о заказчиках «дела Голунова». Также он отметил, что из-за этого дела пятеро сотрудников МВД были уволены, против них возбудили уголовные дела.

Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста Голунова и его освобождении.

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