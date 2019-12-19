Путин ответил на вопрос о заказчиках в «деле Голунова»

Президент России Владимир Путин пока не знает о том, кто выступил заказчиками в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции, трансляцию которой в четверг, 19 декабря, ведет телеканал «Россия 24» в YouTube.

«По заказчикам в "деле Голунова" у меня информации нет пока», — сообщил глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистки РБК.

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Ранее в ходе пресс-конференции российский лидер заявил, что материалы по «делу Голунова» было решено засекретить, так как «возникли вопросы об организации оперативно-разыскной деятельности». Он также подчеркнул, что пятеро сотрудников МВД уже уволены, кроме того, против них возбуждены уголовные дела.

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

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