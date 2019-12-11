В Кремле объяснили отсутствие ответа Путина на вопрос о «деле Голунова»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин не ответил на вопрос о деле журналиста Ивана Голунова на заседании Совета по правам человека. Как отметил представитель Кремля, это связано с большим количеством вопросов, пишет «Интерфакс».
«Что касается президента, поскольку там было много вопросов в одном, по всей видимости, он просто эту тему упустил. Поскольку очень много вопросов было задано, я думаю, что только поэтому», — сказал Песков. Он добавил, что какого-то иного умысла в этом нет.
По словам представителя Кремля, Путин получает текущую информацию по этому делу, ведется расследование со стороны Следственного комитета.
На заседании Совета по правам человека 10 декабря журналистка Екатерина Винокурова спросила у президента о наказании для полицейских, которые связаны с делом Голунова. Помимо этого она упомянула несколько тем — нехватка лекарств, отсутствие системы помощи семьям в трудной ситуации, помощь пострадавшим в результате теракта в Беслане, строительство социального жилья, приглашение ветеранов на Парад Победы. Судя по трансляции заседания, запись которой доступна на YouTube-канале агентства РИА Новости, российский лидер ответил на все вопросы Винокуровой, кроме вопроса, который связан с делом Голунова.
Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.