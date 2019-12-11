В Кремле объяснили отсутствие ответа Путина на вопрос о «деле Голунова»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин не ответил на вопрос о деле журналиста Ивана Голунова на заседании Совета по правам человека. Как отметил представитель Кремля, это связано с большим количеством вопросов, пишет «Интерфакс».

«Что касается президента, поскольку там было много вопросов в одном, по всей видимости, он просто эту тему упустил. Поскольку очень много вопросов было задано, я думаю, что только поэтому», — сказал Песков. Он добавил, что какого-то иного умысла в этом нет.

По словам представителя Кремля, Путин получает текущую информацию по этому делу, ведется расследование со стороны Следственного комитета.

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На заседании Совета по правам человека 10 декабря журналистка Екатерина Винокурова спросила у президента о наказании для полицейских, которые связаны с делом Голунова. Помимо этого она упомянула несколько тем — нехватка лекарств, отсутствие системы помощи семьям в трудной ситуации, помощь пострадавшим в результате теракта в Беслане, строительство социального жилья, приглашение ветеранов на Парад Победы. Судя по трансляции заседания, запись которой доступна на YouTube-канале агентства РИА Новости, российский лидер ответил на все вопросы Винокуровой, кроме вопроса, который связан с делом Голунова.

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

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