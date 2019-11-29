Наказанного за дело Голунова главу пресс-службы полиции Москвы заменили

Руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Москве Юрий Титов уволен, его место займет начальник отдела пропаганды управления ГИБДД Пермского края. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, формально Титов был уволен по собственному желанию. Он подал рапорт, который был удовлетворен. «Я просто перехожу на другую работу», — заявил Титов принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Его предупредили о грядущей отставке сразу после служебной проверки, проведенной в связи с незаконным задержанием журналиста Ивана Голунова, отметил источник. 25 июля 2019 года сообщалось, что Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за публикации на официальном сайте московской полиции фейковых фотографий нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова.

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Источник сообщил, что с лета рассматривалось несколько кандидатур на замену Титову, но все они отказались от предложенной должности. Согласился возглавить пресс-службу столичной полиции Владимир Васенин, начальник отдела пропаганды управления ГИБДД по Пермскому краю. Его уже представили личному составу.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении задержавшего Голунова полковника Андрея Щирова. Также фигурантами дела стали сотрудники УВД по ЗАО города Москвы.

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