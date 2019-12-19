Путин оценил идею «почистить» правоохранительные органы и вспомнил опыт КГБ

Президент России Владимир Путин рассказал, что Россия уже проходили чистки в правоохранительных органах и заявил, что лучше этого не повторять. Трансляцию большой пресс-конференции главы государства ведет телеканал «Россия 24».

Так Путин ответил на вопрос журналистки Анастасии Головановой, которая описала дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова принципом «своих не сдаем». Она спросила, стоит ли как-то «перетряхнуть и почистить» правоохранительные органы.

Президент в ответ рассказал, что, когда только пришел в КГБ, там были ветераны, и «некоторые разбегались, когда в здание входил старичок», который приводил в исполнение смертные приговоры в ходе «чисток».

«Лучше нам таких чисток не проводить», — сказал президент, отметив, что совершенствовать работу органов надо. Вопрос журналистки «Интерфакса» о принципе «своих не сдаем» он назвал «совершенно некорректным».

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Путин также подтвердил, что по «делу Голунова» решено засекретить материалы, так как «возникли вопросы об организации оперативно-разыскной деятельности». Президент добавил, что из-за дела уволили пятерых сотрудников МВД, против них возбудили уголовные дела.

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

19 декабря проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На нее аккредитовались 1895 представителей прессы — рекордное число. Эта конференция стала 15-й по счету. Впервые Путин общался с журналистами в таком формате в 2001 году.

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