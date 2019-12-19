Путин назвал придурками сторонников идеи сдать Ленинград немцам

Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто говорит, что для сохранения жизней советских граждан надо было сдать Ленинград немцам во время Великой Отечественной войны. Видеотрансляция пресс-конференции доступна на YouTube.

Российский лидер отметил, что когда он слышит подобные идеи, ему хочется сказать таким людям: «Вы придурки?! Вас бы никого не было, кто так рассуждает!».

В январе 2014 года в социальных сетях телеканала «Дождь» прошел опрос о том, «стоило ли сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней». Некоторые пользователи оскорбились таким вопросом, а канал подали в суд. Суд назначил наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. От сотрудничества с «Дождем» отказалось большинство российских кабельных и спутниковых операторов, теперь канал частично работает по подписке, вещание происходит на его официальном сайте и в приложении.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Жители города были отрезаны от внешнего мира и поставок продовольствия. За эти три года, по разным подсчетам, от голода, болезней и переохлаждения погибло до 5,5 миллионов человек.

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