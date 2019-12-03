Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
Мужчина переоделся в рабочего и угнал фуру с тремя тысячами бутылок виски
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь 
Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга вспомнили про Чикатило
Получившего немецкое гражданство экс-депутата Госдумы уволили в Германии
Украинских неонацистов заметили на протестах в Гонконге
Блогерша перечислила способы оживить отношения после угасания чувств
Решена главная загадка Солнца
Нурмагомедов высказался о бое с Фергюсоном
России предложили покинуть Украину через Ruxit
Новости партнеров

Российские чиновники сочли пропагандой поверженную свастику на мемориале

Перейти в «Мою Ленту»

Администрация самарского поселка Управленческий при реставрации памятника солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, убрала из его основания разбитую свастику — чиновники испугались наказания по статье 20.3 КоАП («Демонстрация нацистской символики»). Об этом сообщило издание «Другой город».

Памятник был открыт в 1975 году. Он представляет собой стелу в виде клинка, который разрубает свастику. Обновленный монумент открыли 8 ноября.

Отмечается, что чиновники сослались на статью 6 закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», в которой содержится «прямой запрет» на демонстрацию подобных символов. «В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах», — говорится в статье.

2 декабря президент Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе, если в них нет пропаганды и оправдания нацизма. Изменения вносятся в статью закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и закон «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно тексту документа, демонстрация нацистской или схожей с ней до степени смешения символики допустима в случаях, когда «формируется негативное отношение к идеологии нацизма».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Районные власти в Самаре убрали из памятника воинам ВОВ разрубленную свастику, испугавшись закона о пропаганде фашизма
Путин разрешил использовать свастику
Россиянам разрешат использовать свастику при определенных условиях
Другие материалы рубрики
Россия00:00Сегодня

«Часть пациентов просто не доживет»

Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
14:16Сегодня

Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

14:09Сегодня

Принят закон об электронных трудовых книжках в России

14:05Сегодня

Третий за сутки автобус с пассажирами разбился на российской трассе

Россия13:2528 ноября

«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»

Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
13:52Сегодня

В крупной аварии под Воронежем пострадали 14 украинцев

13:48Сегодня

В России 10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе

13:36Сегодня

Российские врачи спасли напоровшегося сердцем на штырь школьника

Россия00:0228 ноября

«Вся спина была черная. Я не могла даже лежать»

В России начали борьбу с домашним насилием. Но к этому готовы не все
13:33Сегодня

Автобус с пассажирами перевернулся на российской трассе

13:26Сегодня

Кремль прокомментировал претензии ФБР к российскими приложениями

13:21Сегодня

Раскрыт рацион питания россиян

Россия
Российские чиновники сочли пропагандой поверженную свастику на мемориале
«Часть пациентов просто не доживет»
Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
«Наслаждаешься видом пачек банкнот»
 
Принят закон об электронных трудовых книжках в России
Выросло число жертв после падения автобуса с моста под Читой
В искореженном салоне все еще могут быть живые. Что известно о ЧП в Забайкалье
Третий за сутки автобус с пассажирами разбился на российской трассе
Все материалы
Мир
Трамп раскрыл планы США по сирийской нефти
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
США посоветовали Турции обратиться к России за истребителями
Старенький принц
Наследник Елизаветы II всю жизнь ждал корону. Чем он занимался последние 70 лет?
Трамп поблагодарил Зеленского за закрытие дела об импичменте
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
Иран выставил США счет за протесты в стране
Все материалы
Бывший СССР
Освобожденного «ценного свидетеля» по делу МН17 снова объявили в розыск
«Не для того они кровь проливали»
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
России предложили покинуть Украину через Ruxit
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
Силовики отказались от подарка Зеленского за поимку известного контрабандиста
Десантный корабль «Юрий Олефиренко»Слили в унитаз
Пока Украина судится за разграбленные туалеты, ее флот превращается в металлолом
В Ереване осквернили памятник Грибоедову
Все материалы
Экономика
Россияне нашли способ не работать 31 декабря
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
США пригрозили мощно ударить по шампанскому
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод стоимостью более триллиона рублей меняет расклад сил на мировом рынке газа
Таджиков успокоили по поводу перевода денег из России
Технологии будущего
Основатель компании по переработке отходов — о бизнесе и экологических проблемах
Подсчитаны траты россиян на новогодний стол
Все материалы
Силовые структуры
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Российские сектанты истязали детей. Изгнание бесов закончилось убийством мальчика
Следователи нашли смягчающий фактор в действиях убивших отца сестер Хачатурян
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин вырезал спящую многодетную семью
ФСБ ликвидировала крупнейшую в Дагестане ОПГ «Шараповские»
В 90-е эти бандиты убивали и устраивали теракты. У них был огромный арсенал
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Позывной Анита
Она сорвала покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля. И всю жизнь тайно служила СССР
Все материалы
Наука и техника
Открыт неожиданный способ убить раковые клетки
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
Apple подвела итоги года
Николай Богданов-Бельский «Будущий инок», 1889 год«Раскол в головах продолжается и сейчас»
Кто придумал особый путь России и почему эта идея стала лишь подражанием Западу?
Назван способ выжить при превращении Земли в ледяной шар
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Названы сроки закладки российских «Мистралей»
Все материалы
Спорт
Нурмагомедов высказался о бое с Фергюсоном
Адриан Сан-Мигель дель Кастильо«Мы выпустили замерзшего голкипера»
Осечка «Сити», новая победа Моуринью и железный характер «Лестера» — главные события тура АПЛ
Боец-чемпион поглумился над Александром Емельяненко
Василий Соломин«Не выиграет чемпионат — посадим!»
Он стал первым советским чемпионом мира по боксу. За что спортсмен получил 10 лет колонии?
В костюме российского фигуриста усмотрели оскорбление жертв холокоста
«Ириски» для Клоппа
На чем можно заработать в 15-м туре АПЛ
Фергюсон пообещал заставить Нурмагомедова «мочиться кровью»
Все материалы
Культура
Названы самые популярные музыканты десятилетия
А у нас на селе
Фонд кино потратил на кинозалы в регионах 4 миллиарда рублей. В них никто не ходит
Элтон Джон вышвырнул из самолета сумку за несколько тысяч долларов
За гранью добра и зла
Робот-возлюбленный, веганы и депрессия — 10 лучших романов зимы на Non/fiction
Названа самая надоедливая рождественская песня
Кровавый режим
Ведьмак, викинги, вампиры — какие сериалы смотреть в декабре
Актер из «Игры престолов» отреагировал на получение премии «Человек года»
Все материалы
Интернет и СМИ
Бузова перепутала фамилию Лещенко
Военное положение
В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой
Tinder оказался пристанищем бывших уголовников
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
Роскомнадзор частично заблокировал американский фотобанк
Великое советское завтра
 
Россиянам подсказали лучшие мобильные приложения для заказа такси
Все материалы
Ценности
Назван гонорар Ким Кардашьян за съемку в рекламе
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
Дочь Синди Кроуфорд вышла в свет в бюстгальтере и полупрозрачной юбке
Мистер люкс
Он сколотил миллиардное состояние на любви людей к роскоши. И не намерен останавливаться
Наоми Кэмпбелл надела прозрачное платье на голое тело и вышла на публику
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Раскрыт секрет удобного обеда McDonald's на ходу
Все материалы
Путешествия
Промо
Роскошный дорогостоящий отель в Хургаде оказался стройкой и возмутил туристов
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
Трап вывалился из пассажирского самолета в воздухе и упал во двор частного дома
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Оценен ущерб от крушения SSJ-100
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Ожидавшие самолет в аэропорту два дня россияне поделились своими ощущениями
Все материалы
Из жизни
Одинокая москвичка отдала аферисту 15 миллионов рублей за обещание жениться
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
Ребенок столкнулся в океане с акулой и снял нападение на видео
Джон Эрик УэллсБольшая маленькая ложь
Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
Падение посетителей с аттракциона на полной скорости попало на видео
Жизнь на обочине
«Человека-слона» ненавидят за его внешность. Чтобы выжить, он вынужден это терпеть
Притворившийся миллионером мошенник соблазнил женщину и попал за решетку
Все материалы
Необычные дверные ручки
Рычаги, кнопочки и откровенная бутафория вместо «рукопожатия»
Чем вдохновлялись авторы Tesla Cybertruck?
Все идейные предшественники пикапа Tesla: Очень Серьезное Расследование «Мотора»
Лучший внедорожник мира всего за 7 миллионов
Видео: русский Sherp Max — ему рукоплещет Top Gear, он есть в гараже Канье Уэста...
Лучшее автомобильное видео ноября
Эпичное возвращение Кена Блока, Lada при ядерном взрыве и Defender агента 007: самые интересные роли
Появились подробности о возможном уходе Datsun из России
Представлен обновленный Jaguar F-Type
Найден 30-летний «Запорожец» почти без пробега
Все материалы
Дом
Названы главные проблемы городов России
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
Названа цена самого дорогого дома Москвы
На карте не значится
Россияне бегут прочь из больших городов. Где они начинают жизнь с нуля?
Российским покупателям зарубежной недвижимости усложнили жизнь
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
В Москве вырос спрос на жилье без прописки
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы