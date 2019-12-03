Российские чиновники сочли пропагандой поверженную свастику на мемориале

Администрация самарского поселка Управленческий при реставрации памятника солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, убрала из его основания разбитую свастику — чиновники испугались наказания по статье 20.3 КоАП («Демонстрация нацистской символики»). Об этом сообщило издание «Другой город».

Памятник был открыт в 1975 году. Он представляет собой стелу в виде клинка, который разрубает свастику. Обновленный монумент открыли 8 ноября.

Отмечается, что чиновники сослались на статью 6 закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», в которой содержится «прямой запрет» на демонстрацию подобных символов. «В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах», — говорится в статье.

2 декабря президент Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе, если в них нет пропаганды и оправдания нацизма. Изменения вносятся в статью закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и закон «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно тексту документа, демонстрация нацистской или схожей с ней до степени смешения символики допустима в случаях, когда «формируется негативное отношение к идеологии нацизма».

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