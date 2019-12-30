Голунов объяснил беспрецедентную массовость своей поддержки

Журналист Иван Голунов объяснил, почему так много людей высказались в его защиту после его задержания 6 июня 2019 года. Свое мнение о беспрецедентной массовости поддержки корреспондент высказал в интервью изданию Ura.ru.

Журналист заявил, что тысячи россиян вышли на улицу из-за чувства несправедливости, «против самой ситуации». Он вспомнил, что среди протестующих были даже чиновники, рисковавшие работой. На вопрос Голунова, зачем они это сделали, чиновники ответили, что необходимо было привлечь к происходящему внимание общества.

Голунов назвал случившееся чудом и признался, что не до конца понимает механику ситуации, поскольку ему было сложно и неприятно изучать произошедшую с ним историю. «Сейчас, когда натыкаюсь на сообщения и фото с тех дней, мне прямо эмоционально сложно в это возвращаться», — отметил он.

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Корреспондент «Медузы» добавил, что его дело больше обычного освещалось в СМИ из-за того, что он журналист. Он также подчеркнул, что не последнюю роль в огласке истории сыграло то, что его коллеги понимали механизм распространения информации. «Было практически онлайн-шоу. Если бы история растянулась на несколько дней и мои друзья не были бы журналистами, она ушла бы из повестки», — считает он.

Голунова задержали 6 июня в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Характер уголовного преследования и нарушения при задержании журналиста вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против Голунова и его освобождении.

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