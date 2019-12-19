Голунов ответил на реплику Путина об уголовных делах против полицейских

Журналист Иван Голунов заявил, что ничего не знает об уголовном преследовании в отношении пяти бывших сотрудников МВД в связи с разбирательствами по его делу, о которых во время пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Слова журналиста приводит «Говорит Москва».

Голунов отметил, что ему никто не сообщил о делах в отношении указанных полицейских. «Более того, в последнем ответе Следственного комитета было написано, что не усматривается достаточных оснований, чтобы зарегистрировать сообщения о преступлениях, совершенных сотрудниками полиции», — добавил журналист, уточнив, что кое-что могло измениться.

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Засекреченный статус своего дела он назвал необоснованным. По мнению силовиков, это необходимо из-за информации о «методах сотрудников полиции», однако они содержатся фактически в каждом уголовном деле, отметил журналист. Голунов также согласился с репликой президента о хорошей работе службы собственной безопасности.

Ранее 19 декабря во время пресс-конференции Путин заявил, что не располагает данными о заказчиках «дела Голунова». Также он отметил, что из-за этого дела пятеро сотрудников МВД были уволены, против них возбудили уголовные дела.

Голунова задержали 6 июня в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Характер уголовного преследования и нарушения при задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста Голунова и его освобождении.

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