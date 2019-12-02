Российский полицейский прокатился на двери пьяного водителя и попал на видео

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В поселке Октябрьское в Крыму участковый Артем Кулиш прокатился на двери машины пьяного водителя, который перед этим его сбил, и остановил нарушителя. Об этом сообщается на сайте управления МВД по республике.

Кулиш заметил автомобиль, «траектория движения которого позволяла предположить, что водитель находится в состоянии опьянения». Когда иномарка остановилась на перекрестке, полицейский подошел к ней и попросил водителя предъявить документы.

Водитель ответил нецензурной бранью, а затем резко тронулся с места, из-за чего Кулиш оказался на капоте. «Быстрая реакция и хорошая физическая подготовка позволили Артему Кулишу удержаться на машине, которая с большой скоростью ехала по дороге, виляя из стороны в сторону», — говорится в сообщении. Отмечается, что в итоге полицейский смог остановить нарушителя.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД подтвердили, что водитель пьян. Установлено, что ранее его уже лишали водительских прав. В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

В августе пьяный водитель Hyundai Solaris прокатил полицейского на капоте своего автомобиля в Санкт-Петербурге. По информации «Фонтанки», за рулем автомобиля был 21-летний Никита Гамзов, сын бизнесмена Романа Гамзова. На нарушителя составили два административных протокола по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

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