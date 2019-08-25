Сын российского бизнесмена прокатил полицейского на капоте и попал на видео

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Пьяный водитель Hyundai Solaris прокатил полицейского на капоте своего автомобиля в Санкт-Петербурге. Видео инцидента появилось «ВКонтакте», в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.».

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов решили проверить документы около отдела полиции у припарковавшегося рядом рано утром водителя. В ответ на эту просьбу он нажал педаль газа, в результате чего полицейский оказался на капоте. После этого ему удалось спрыгнуть в сторону, а нарушитель скрылся. Затем машину с водителем объявили в розыск.

Известно, что на нарушителя составили два административных протокола по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Кроме того, проводится проверка по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По информации «Фонтанки», за рулем автомобиля был 21-летний Никита Гамзов, сын бизнесмена Романа Гамзова. Он стал известен после неудачной попытки построить технопарк «Пулковские звезды» за шесть миллиардов рублей.

В 2018 году украинском Львове женщина-водитель сбила патрульного и 500 метров везла его на капоте автомобиля. Мужчину госпитализировали, у него были диагностированы ушибы, ссадины и перелом руки.

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