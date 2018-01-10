Автомобилистка под наркотиками прокатила на капоте полицейского

В украинском Львове женщина-водитель сбила патрульного и 500 метров везла его на капоте автомобиля. Об этом сообщается в Facebook Патрульной полиции Украины.

Инцидент произошел 7 января. Патрульные остановили выехавший на трамвайную полосу встречного движения автомобиль. Находившаяся за рулем машины женщина отказалась предъявлять документы, кроме того, у нее были явные признаки наркотического опьянения. Внезапно автомобилистка нажала на педаль газа и сбила сначала одного полицейского, которого от удара отбросило в сторону, а затем «посадила» на капот второго.

Проехав так полкилометра, она все же сбросила патрульного и покинула место происшествия. Мужчину госпитализировали, у него были диагностированы ушибы, ссадины и перелом руки. Полиции удалось установить, кому принадлежит автомобиль, позже он был обнаружен. По сообщениям очевидцев, женщина покинула машину и скрылась в подъезде. О ее дальнейшей судьбе не сообщается.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!