Украинец в шортах на Рождество украл колыбель с Иисусом

Во Львове неизвестный мужчина вечером 22 декабря похитил из рождественского вертепа на площади Рынок колыбель с младенцем Иисусом. Об этом сообщает «Львівський портал».

Мужчину в шортах зафиксировала камера видеонаблюдения. Было установлено, что он скрылся с колыбелью в подъезде одного из домов.

Фото: «Львівський портал».

Прибывшие на место кражи полицейские обыскали подъезд, в который вошел вор. Ими была обнаружена пропавшая часть вертепа, Иисуса вернули на его место в яслях. Причины, по которым злоумышленнику понадобилось похищать часть вертепа, полицией установлены не были.

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