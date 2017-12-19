Украинец украл телефон и выложил селфи в Facebook жертвы

В Одессе мужчина, похитивший мобильный телефон, случайно выложил селфи в Facebook-аккаунт владельца украденного гаджета. Об этом сообщает информационный портал города 048UA.

По информации издания, фотография загрузилась случайно, когда похититель пытался разблокировать смартфон. Позже похититель удалил со страницы жертвы свой портрет и загрузил фотографию неопределенного предмета. Однако владелец успел отправить изображение вора в полицию.

В ноябре 22-летний британец на концерте рок-группы смог украсть у зрителей 53 мобильных телефона.

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