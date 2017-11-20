Британец украл 53 телефона на рок-концерте

В Великобритании после концерта рок-группы Royal Blood задержали 22-летнего гражданина, подозреваемого в краже 53 мобильных телефонов. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что полиция конфисковала украденные предметы и начала возвращать их владельцам. Представитель правоохранительных органов Джефф Клиффорд подчеркнул, что на крупные рок-концерты приходит много карманников.

Выступление состоялось в Бирмингеме 18 ноября. Royal Blood — британский рок-дуэт, сформировавшийся в 2013 году. На счету музыкантов два студийных альбома.

В сентябре на музыкальном фестивале «Бестиваль» в Англии обнаружили тело 25-летней женщины. По подозрению в убийстве был задержан 28-летний житель Дорсета. Полиция продолжает расследование.