Пропавшая в Испании голландка нашлась на семидневном рейве

Пропавшая в Испании жительница Голландии Талисса Ван Лагемаат нашлась на семидневном рейве. Об этом сообщает Euro Weekly News.

Ван Лагемаат отправилась в путешествие по провинции Гранада в октябре и должна была вернуться в Нидерланды 31 октября. Но в ноябре она перестала выходить на связь, и семья туристки распространила объявление о пропаже в соцсетях.

Через несколько дней один из жителей Испании, знакомый с голландкой, сообщил, что она находится на фестивале. После этого сама Ван Лагемаат вышла на связь и опубликовала в Facebook ссылку на тот самый фестиваль. «Не волнуйтесь, я на Хеллоуин-рейве в Санта-Фе с прошлой недели!!! Вернусь в пятницу», — написала она. Позже пост был удален.

Выяснилось, что в конце октября у голландки украли документы и телефон.

В июле ученые назвали возраст, когда человек уже слишком стар для того, чтобы ходить на вечеринки в клубы. Согласно результатам исследования, 37 лет — та граница, после которой «посещение рейвов становится трагедией».