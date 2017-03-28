Автор «На игле» и «Порно» напишет сценарий для сериала про рейвы

Шотландский писатель Ирвин Уэлш создаст сценарий для телесериала Ibiza87 («Ибица-87»). Об этом во вторник, 28 марта, сообщает Fact.

Проект расскажет о зарождении такого явления, как рейвы. В центре сюжета окажутся три культовых британских диджея: Пол Окенфолд, Ники Холлоуэй и Дэнни Рэмплинг.

Хронология Ibiza87 охватывает время с 1987 года, когда артисты отправились в тур на Ибицу, до Второго лета любви — периода с 1988 по 1989 год, когда расцвет переживал жанр эйсид-хаус.

Окенфолд, Холлоуэй и Рэмплинг будут курировать проект.

Ирвин Уэлш прославился как автор романов «На игле» и «Порно». Книги легли в основу фильмов Дэнни Бойла «На игле» и «Т2: Трейнспоттинг» — сиквел вышел на экраны 8 марта.

Рейв — массовая дискотека под электронную музыку. Массовым движением рейвы стали в конце 1980-х годов в Англии.