Британский овцевод обвинил рейверов в черной магии и жертвоприношении

Британский овцевод утверждает, что посетители устроенного на его ферме подпольного рейва занимались черной магией и обезглавили ягненка. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

На рейв, начавшийся около трех часов ночи в воскресенье, 16 апреля, съехались около 600 человек. Полиция звдержала 11 из них и заблокировала дорогу, однако не стала прерывать мероприятие по соображениям безопасности.

Материалы по теме Кровавый навет Почему англичане продолжали верить в ведьм до конца XIX века

Фермер утверждает, что новорожденный ягненок был обезглавлен во время ритуала, проведенного участниками рейва. По его словам, они оставили на пастбище экскременты, банки, бутылки и принадлежности для приема наркотиков.

Полиция не обнаружила связи между подпольным рейвом и гибелью ягненка. Организаторы мероприятия отвергли обвинения и заявили, что убрали мусор.

В декабре сообщалось, что вандалы опрокинули трехметровую пентаграмму, установленную возле рождественского вертепа в американском городе Бока-Ратон, штат Флорида.