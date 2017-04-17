Британский овцевод обвинил рейверов в черной магии и жертвоприношении

Британский овцевод утверждает, что посетители устроенного на его ферме подпольного рейва занимались черной магией и обезглавили ягненка. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
На рейв, начавшийся около трех часов ночи в воскресенье, 16 апреля, съехались около 600 человек. Полиция звдержала 11 из них и заблокировала дорогу, однако не стала прерывать мероприятие по соображениям безопасности.
Фермер утверждает, что новорожденный ягненок был обезглавлен во время ритуала, проведенного участниками рейва. По его словам, они оставили на пастбище экскременты, банки, бутылки и принадлежности для приема наркотиков.
Полиция не обнаружила связи между подпольным рейвом и гибелью ягненка. Организаторы мероприятия отвергли обвинения и заявили, что убрали мусор.
В декабре сообщалось, что вандалы опрокинули трехметровую пентаграмму, установленную возле рождественского вертепа в американском городе Бока-Ратон, штат Флорида.