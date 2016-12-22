В США сломали сатанистский символ у рождественского вертепа

Вандалы опрокинули трехметровую металлическую пентаграмму, установленную возле рождественского вертепа в американском городе Бока-Ратон, штат Флорида. Об этом сообщает CBS News.

Неизвестные прицепили к скульптуре цепь, стащили ее с постамента при помощи автомобиля и несколько метров волокли по земле. В результате пентаграмма заметно погнулась.

Это третье нападение на сатанистский символ. Несколько дней назад кто-то повредил плакат с надписью «Оставьте Сатурна в сатурналиях», стоявший рядом со скульптурой, а в понедельник ее перекрасили в черный цвет. Кроме того, 14 священников, три раввина и президент местной мечети повесили рядом с ней транспарант с осуждающим текстом.

Пентаграмма появилась в Бока-Ратон в начале декабря по инициативе школьного учителя Престона Смита. Он утверждает, что не верит ни в бога, ни в дьявола, а его целью был протест против религиозных символов в общественных местах. Сооружение стояло в шести метрах от рождественского вертепа с фигурами святого Иосифа, Девы Марии и Младенца Иисуса.

Верховный суд США постановил, что размещение религиозных символов в общественных местах допустимо, но запретил органам власти отдавать предпочтение определенным религиям. Поскольку в парке уже был вертеп, чиновники не могли отказать Смиту в разрешении на установку пентаграммы.

В 2014 году «Храм Сатаны» предлагал возвести в здании Капитолия штата Оклахома двухметровый памятник Бафомету (сатанистский идол). Проект статуи изображал существо с головой козла, женским телом и копытами, сидящее на троне с пентаграммой в окружении улыбающихся детей.