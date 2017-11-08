Голый актер спровоцировал скандал на театральном фестивале в Москве

Спектакль «Янко Круль Албанский» школы-студии МХАТ сорвался из-за вышедшего на сцену обнаженного актера. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Постановка была показана в рамках театрального фестиваля «Подиум» в Театральном институте имени Бориса Щукина.

«Во время показа спектакля молодых брусникинцев "Янко Круль Албанский" по пьесе дадаиста Зданевича на сцену с руганью выскочил один из "заслуженных" педагогов Щуки, некий Поглазов, остановил спектакль, по причине "невозможности больше это терпеть", стал хамовато общаться с актерами, после чего покинул зал, а за ним последовала большая часть студентов некогда блистательного вуза», — цитирует канал одного из очевидцев.

Скандал прокомментировал агентству городских новостей «Москва» руководитель мастерской Школы-студии МХАТ Дмитрий Брусникин.

«Просто язык этот не очень понятен Щукинскому училищу, но что делать — пусть образовываются немножко, узнают о том, кто такие эти авторы, что такое обэриуты, дадаизм, пусть узнают о каких-то проблемах, интересуются», — сказал он. Брусникин добавил, что спектакль был до этого показан на нескольких фестивалях. По его словам, студентам после скандала не будут запрещать ставить его.

В то же время ректор Щукинского института Евгений Князев опроверг информацию о том, что показ был сорван. «Спектакль был доигран до конца, и у нас никаких претензий к школе-студии МХАТ нет. Просто у нас в Щукинском училище и в Вахтанговском театре не принято выходить на сцену в таком виде и тем более сквернословить», — заявил он РИА Новости.