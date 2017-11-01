Писающая голая женщина в спектакле Фабра возмутила читателей «Ленты.ру»

Многие читатели «Ленты.ру» высказали возмущение в комментариях к тексту «Дело в теле» о театральном фестивале «Территория», опубликованному на сайте в среду, 1 ноября. В частности, интернет-пользователям не понравилась фотография со спектакля «Бельгийские правила» Яна Фабра, на которой обнаженная женщина мочится на сцене.

Читатели назвали происходящее на снимке порнографией, а режиссера постановки — уродом, выразив удивление, что бельгийца пустили на российскую сцену.

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«Надо бы этого Фабра на нецелевое использование средств проверить. Наверняка вместе с [Кириллом] Серебренниковым мошенничал», — написал пользователь с ником Абизьян.

Читатель Валерий Безрутченко возмутился тем, что министерство культуры допустило постановку: «Говорят, что в России есть министерство культуры. Судя по тому, что творится на театральных подмостках в Москве, скорее всего, о его наличии просто говорят, так как на самом деле оно никак не доказывает свое существование».

Некоторые пользователи подчеркнули, что возмущенные читатели попросту не разбираются в искусстве.

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Это не первый раз, когда творчество Фабра вызывает в России негативную реакцию. В июне на спектакль бельгийца «Гора Олимп» пожаловался депутат Госдумы Виталий Милонов. Он направил генеральному прокурору Юрию Чайке запрос о проверке действий Эрмитажного театра и петербургского Молодежного образовательного центра, показавших видеозапись постановки.

В ноябре 2016-го разгорелся скандал вокруг выставки «Ян Фабр: рыцарь отчаяния — воин красоты» в Эрмитаже. Посетители возмутились тем, что художник использовал в своих работах чучела кошек и собак.