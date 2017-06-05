Милонов пожаловался Чайке на спектакль Фабра для «законченных извращенцев»

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил генеральному прокурору Юрию Чайке запрос о проверке действий Эрмитажного театра и петербургского Молодежного образовательного центра из-за публичной демонстрации видеоспектакля Яна Фабра «Гора Олимп». Об этом парламентарий сообщил РИА Новости в понедельник, 5 июня.

«Такому позору не место в нашем городе и наших театрах. Таким искусством могут наслаждаться только законченные извращенцы или нездоровые люди», — подчеркнул Милонов.

По словам депутата, постановка Фабра пропагандирует сексуальную распущенность, оказывает на зрителей негативное влияние и не имеет с искусством ничего общего. Парламентарий отметил, что обратился в Генпрокуратуру после многочисленных жалоб возмущенных жителей Санкт-Петербурга.

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В пресс-службе Эрмитажа открестились от демонстрации постановки: «У нас этого спектакля не было. Мероприятие не проходило». Отмечается, что информация о показе «Горы Олимп» в Эрмитажном театре появилась в соцсетях.

В ноябре 2016-го разгорелся скандал вокруг выставки «Ян Фабр: рыцарь отчаяния — воин красоты» в Эрмитаже. Посетители возмутились тем, что художник использовал в своих работах чучела кошек и собак.

Ян Фабр — бельгийский художник. С помощью своих произведений он пытается рассуждать о жизни и смерти, физических и социальных метаморфозах и о природе жестокости, присущей как животному, так и человеческому миру. В работах он использует панцири жуков, скелеты, рога, чучела животных.