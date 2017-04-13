Названо число использованных Дэмиеном Херстом в искусстве мертвых животных

Художественные критики подсчитали, сколько мертвых животных было использовано в работах британского художника Дэмиена Херста за всю его карьеру. Результаты опубликовал портал Artnet в четверг, 13 апреля.

По данным авторов исследования, число особей составляет 913 тысяч. Критики разделили убитых животных на категории: морские обитатели, животные с крыльями, скот и «остальное» — в этот разряд попали, например, скелет мамонта и человеческий череп.

Отмечается, что многие из использованных Херстом в творчестве зверей были мертвы до того, как произведения с ними были задуманы.

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В то же время некоторые животные были убиты специально для создания арт-объекта. Для этого Херст обращался, в частности, к австралийскому охотнику на акул Вику Хислопу.

Первой работой Дэмиена Херста, в которой была использована туша животного, стала «Тысяча лет» 1990 года. Она представляла собой застекленное пространство с отрубленной головой коровы на полу.

Дэмиен Херст — самый богатый художник в мире по оценкам Sunday Times. В 2008 году серия его работ ушла с молотка за 198 миллионов долларов.

В ноябре разгорелся скандал вокруг выставки «Ян Фабр: рыцарь отчаяния — воин красоты» в Эрмитаже из-за того, что бельгийский художник использовал в своих инсталляциях чучела, скелеты и рога животных, панцири жуков и крылья бабочек.