В России наркокурьер испугался полиции, съел наркотики и умер

В Махачкале наркокурьер испугался полиции и съел наркотики, после чего умер. Его задержание попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

Как сообщает управление МВД по Дагестану, «закладчик» при виде патрульных проглотил пакетик с неизвестным веществом. Полицейские сразу вызвали бригаду скорой помощи, однако мужчина скончался до приезда медиков.

«Предположительно, герметичность пакета при проглатывании была нарушена: внутри тела пакет с содержимым разорвался. (...) Какое именно это было вещество, определит экспертиза», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что личность погибшего установлена. Это 26-летний местный житель, который неоднократно был судим за распространение наркотиков.

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