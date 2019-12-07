Российский полицейский залил в машину бурбон и попал на видео

Полицейский из Новосибирска залил бурбон вместо стеклоомывателя в свою служебную машину. Видеозапись, сделанную очевидцем, опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Снимающий отмечает, что работники ДПС могут себе позволить подобное.

В пресс-службе областного МВД заявили изданию sib.ru, что проведут проверку по факту видеозаписи. В ведомстве собираются выяснить, почему мужчины употребляют слишком много нецензурных слов и как бутылка бурбона оказалась в багажнике служебного автомобиля.

При этом в полиции допустили, что запись может быть новогодним розыгрышем, и вместо алкогольного напитка в машину заливали другую жидкость. Между тем на кадрах четко видны акцизы и то, что бутылка нераспечатанная. Sib.ru отмечает, что бурбон той же марки в емкости аналогичного размера в Новосибирске стоит 1,5 тысячи рублей, в то время как бутылка стеклоомывателя обойдется в 150 рублей.

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