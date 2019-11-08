Более 70 процентов россиян согласились содействовать полиции

Число россиян, которые готовы стать понятыми, за семь лет выросло более чем в 1,5 раза до 72 процентов (в 2012 году — 45 процентов). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ко Дню сотрудника органов внутренних дел России. Результаты опубликованы на сайте организации.

В то же время 87 процентов респондентов заявили о готовности рассказать полицейским подробности ситуации, очевидцем которой они стали. Сообщить информацию о поведении третьего лица, заинтересовавшего полицию, готовы 68 процентов. Еще 55 процентов россиян отметили, что смогут принять участие в задержании правонарушителя, а 47 процентов — поучаствовать в охране общественного порядка.

Согласно результатам опроса, нарушение прав человека со стороны полицейских наблюдают лишь 16 процентов. За всю историю мониторинга, по данным ВЦИОМ, эта цифра является рекордно низкой, в то время, как 10 лет назад этот показатель достигал 34 процентов. Чаще всего россияне жалуются на грубость со стороны стражей порядка. Такое мнение высказали восемь процентов опрошенных.

За три года до трех процентов снизилось число россиян, наблюдавших использование служебного положения в личных целях. Кроме того, 83 процента респондентов отметили, что им не приходилось сталкиваться с действиями полиции, нарушающими права человека. В 2009 году этот показатель превышал 60 процентов.

6 ноября, согласно другому опросу ВЦИОМ, стало известно, что сотрудникам полиции в России доверяют более 54 процентов жителей регионов. Наиболее высокие показатели доверия — у полицейских на транспорте (66 процентов), сотрудников дежурной части (63 процента), участковых (59 процентов), инспекторов по делам несовершеннолетних (57 процентов) и работников уголовного розыска (55 процентов).

Отмечается, что 36 процентов россиян положительно оценивают работу полиции в их регионе, еще 47 процентов оценивают ее средне. При этом образ полицейского, который сложился в сознании людей, скорее положительный.

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