В МВД призвали к введению в России «презумпции доверия» к полицейским

Действия сотрудников правоохранительных органов должны априори считаться правомерными, заявил заместитель главы МВД Игорь Зубов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы ставим вопрос о введении института "презумпции доверия"», — сказал Зубов на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Как пояснил замминистра, то, что полицейский «поступил неправильно и превысил свои полномочия», должно доказываться «в судебном или ином порядке».

По мнению чиновника, только в случае появления подобного института граждане будут выполнять требования стражей порядка. «Это должно быть в крови каждого человека», — добавил Зубов.

Он также отметил, что сотрудники, чьи действия впоследствии признаются неправомерными, должны быть привлечены к повышенной ответственности.

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В ходе выступления на том же заседании Зубов говорил, что полицейские, которые задержали декламировавшего в районе Арбата 10-летнего мальчика, действовали в соответствии с законом. В правоохранительных органах заявили, что ребенок, который находился на улице без родителей, признался в попрошайничестве, поэтому его увезли в отдел.

11 апреля депутаты Василий Пискарев и Эрнест Валеев («Единая Россия») внесли законопроект, предполагающий поправки в ФЗ «О полиции». Согласно документу, полицейские наделяются правом применять огнестрельное оружие в толпе для предотвращения теракта и отражения группового нападения на критически важные объекты. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивалось, что «государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей».

На следующий день документ был отозван и направлен для дальнейшего обсуждения.